Trapani, atto intimidatorio a Giovanni Parisi. Incendiato lo scooter

Un vero e proprio atto intimidatorio. Questa notte è stato dato alle fiamme lo scooter di Giovanni Parisi, presidente del comitato di Quartiere Sant’Alberto-Fontanelle Sud. Ad accorgersi delle fiamme lo stesso Parisi che, attorno alle 4, si è precipitato sotto casa nel tentativo vano di domare le fiamme. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che non sono riusciti a salvare il mezzo, andato distrutto. Indagini in corso per risalire agli autori del vile gesto.

Parisi ha già sporto denuncia alla Polizia.









Leggi la notizia completa