Strade e infrastrutture mai completate in Sicilia. La Regione chiede i danni all’Anas

La Regione Siciliana dice basta. Non ci sta e chiede i danni all’Anas per non aver realizzato e messo in sicurezza le strade e le opere infrastrutturali che doveva fare in tempi ben precisi e con i fondi stanziati.

“Un vero e proprio fallimento – afferma il presidente Nello Musumeci -, abbiamo atteso due anni e mezzo, ma se le opere pubbliche rimangono ferme, se per tirare su il pilone del ponte Himera non bastano cinque anni mentre a Genova il ponte Morandi è stato ricostruito in un anno, è chiaro che c’è qualcosa che non funziona. Noi non siamo più disposti ad accettare questo atteggiamento. Il 15 giugno formalizzeremo la richiesta di danni, sia d’immagine che economici”.

Fa anche l’elenco delle tante opere non realizzate l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone: “E’ colpevolmente inadempiente l’Anas nei confronti della Sicilia e del suo meraviglioso territorio. Avrebbe potuto fare …









