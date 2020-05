Spostamenti verso la Sicilia. I nodi sulla “Fase 3”. Il virus sempre più debole

Nessun decesso, solo due nuovi positivi, e calo dei ricoverati in Sicilia. Oggi riaprono i parchi archeologici e i musei dell’Isola. Ma l’attenzione è tutta concentrata su quella che si può definire “Fase 3” dell’emergenza Coronavirus.

Che in tutta Italia prevede, come confermato ieri sera dal Ministro Speranza, la riapertura dello spostamento tra le regioni a partire dal 3 giugno. La situazione, però, è un po’ diversa in Sicilia, dove l’ordinanza di Musumeci in vigore dal 18 maggio prevede l’obbligo di quarantena per chi arriva in Sicilia entro il 7 giugno.

Una questione che ha scatenato molte polemiche in questi giorni. Da un lato i “riaperturisti”, presidenti di regioni e i sindaci del Nord, dall’altro le regioni del Sud, Sicilia e Sardegna su tutte, che hanno un livello di contagio ridotto al minimo, che invece vogliono essere più cauti.

