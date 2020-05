Sicilia: positivi sotto quota 1.000 | lasiciliaweb lasiciliaweb | Notizie di SiciliaContagi, Sicilia “promossa”: vicino il via libera ai turisti La RepubblicaCoronavirus: in Sicilia positivi sotto quota mille Agenzia ANSACoronavirus, 139 guariti in un giorno: gli attuali positivi in Sicilia ora sono meno di mille PalermoTodayCoronavirus in Sicilia, solo 2 test positivi e il numero dei malati scende sotto quota 1000 La SiciliaVisualizza la copertura completa su Google News









