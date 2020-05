Mazara, pubblicato un avviso per l’utilizzo dei campi da tennis in contrada Affacciata

Utilizzazione campi da tennis: pubblicato avviso

“Considerato che il tennis è uno degli sport che è possibile praticare senza provocare assembramenti e incorrere nel rischio Covid abbiamo deciso di mettere a disposizione dei nostri appassionati i due nuovi campi da tennis in erba sintetica che sono stati realizzati in contrada Affacciata attraverso la presentazione di un’istanza nel rispetto del regolamento vigente”.

Lo ha detto l’Assessore allo Sport e Vice Sindaco Vito Billardello annunciando la pubblicazione all’albo pretorio online di un avviso a firma del dirigente Maria Gabriella Marascia e modello di istanza per l’utilizzazione anche da parte di singoli cittadini non affiliati ad alcuna federazione dei campi da tennis in erba sintetica adiacenti al palazzetto dello Sport.

Compilando il modello d’istanza in allegato all’avviso pubblico ed allegando copie del certificato medico di idoneità sportiva, …









Leggi la notizia completa