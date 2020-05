Marsala: si sdraia sui binari, uomo salvato dai passanti vicino la stazione

Si è sdraiato sui binari, come se nulla fosse, magari aspettando che passasse un treno, per farla finita. Un uomo è stato salvato, poco fa, intorno alle 20 e 30, a Marsala, vicino la stazione.

Per fortuna, nonostante l’imbrunire, l’uomo è stato notato da alcuni passanti, disteso sulla linea ferrata nei pressi del passaggio a livello di Via Roma – Corso Calatafimi.

Mentre alcuni hanno soccorso l’uomo, sono arrivati sul posto anche i Carabinieri e l’ambulanza, con i sanitari che hanno condotto l’uomo – che riferiscono essere un signore di mezza età, distinto, abitante della zona – in ospedale, in evidente stato di schock.









