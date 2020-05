Marsala, la città dei lidi come “infrastrutture verdi”

Appena qualche giorno fa, non appena avuto notizia delle modalità d’ordinanza anti COVID19 per le attività all’aperto mi sono messo a ragionare sugli scenari possibili per Marsala per il prossimo futuro turistico, occupazionale e paesaggistico.

Lo sguardo è caduto allora sul possibile destino della Colmata di Casa Bianca, praticamente prossima alla Città storica ed alla palazzata degli stabilimenti costieri antichi e funzionanti. Sempre più spesso si parla di “infrastrutture verdi” per il ridisegno delle Città ed il quadro normativo e/o di orientamento appare sempre più chiaro a partire dalla Risoluzione del 2013 sulle Infrastrutture Verdi della UE. Sono addirittura usciti pure manuali per individuare strategie e luoghi possibili per realizzarle. Note sono le difficoltà della ripartenza degli stabilimenti balneari, per effetto delle normative sanitarie imposte, costruiti negli spazi residuali naturali costieri dove è ancora presente un arenile …









Leggi la notizia completa