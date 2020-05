“Lasciare un’impronta”: Lo spettacolo per ricordare Serena Sciuto

“Lasciare un’impronta”: questo il titolo dello spettacolo che lunedì 1 giugno, alle ore 21, ricorderà l’artista e insegnante Serena Sciuto, originaria di Santa ninfa, scomparsa esattamente un anno fa. A causa delle restrizioni legate alla pandemia lo spettacolo si svolgerà in streaming (link Facebook ; link Youtube) e sarà una serata all’insegna della musica, della poesia, del teatro.

“Lasciare un’impronta” è quello che Serena Sciuto ci invita a fare nel suo brano di maggior successo, “Buonasera signori”, il cui videoclip (per la regia di Fabio Pannetto) è stato insignito di numerosi premi e riconoscimenti e che aprirà la serata di lunedì.

Per Serena, infatti, la passione per la musica non era mai slegata dall’impegno sociale e civile. Da questo spirito sono nati alcuni progetti musicali ideati e realizzati da …









