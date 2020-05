L’APD Fulgatore torna nella propria casa. Lavori all’impianto sportivo quasi terminati

Manca ancora l’ufficialità e, a scanso di clamorosi stravolgimenti, il Fulgatore giocherà in Promozione per la stagione 2020/21. La squadra guidata da mister Grammatico ha saputo costruire una vera e propria corazzata fondata sull’unione di squadra, ancor più rafforzata dopo la delusione di appena un anno fa con la sconfitta in finale play off, valida per la Promozione appunto, contro il San Vito.

Un campionato dominato chiuso, prima della pandemia, a +12 sul Carini. Si guarda al futuro, si programma e si sogna in casa Fulgatore: qualche giorno fa, infatti, sulla pagina Facebook ufficiale della società è stata postata la foto del nuovo terreno di gioco, in sintetico con stabilizzante in gomma. In attesa che i lavori siano ultimati entro la fine di Giugno, si è intervenuto per l’adeguamento degli spogliatoi e della gradinata.

L'impianto sportivo di Fulgatore quindi si …









