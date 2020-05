Il Pd a congresso nei territori. Oggi tocca a Marsala 

Il Partito Democratico sta celebrando i congressi comunali sotto il segno dell’unità.

Dopo l’elezione per acclamazione del segretario regionale Anthony Barbagallo sui vari territori si sta seguendo la linea di una elezione condivisa e unitaria, senza contare le tessere anche perché in quel caso lo scontro produrrebbe una conta non felice.

Da Salemi a Mazara del Vallo i segretari acclamati sono stati tutti individuati seguendo la linea dell’unità, così a Paceco con Gianfranco Reina ,a San Vito Lo Capo con Leo Sieli, Giuseppe Gandolfo a Salemi, Gaspare Accardi a Campobello di Mazara, Mariella Barraco ad Erice, a Partanna il neo segretario è Michele Gullo Nino Plaia a Gibellina, Rosario Cappadonna a Pantelleria, Antonio Nicolicchia a Poggioreale, Nicola Bambina ad Alcamo, Giuseppe Vultaggio a Salemi, Pasquale Calamia a Castelvetrano, Vincenzo Di Stefano a Santa Ninfa, Giuseppe Palermo a Mazara del …









