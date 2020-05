Giovane positivo al Coronavirus esce da casa violando isolamento, indagato

La Procura di Marsala ha avviato un’indagine nei confronti di un giovane che, dopo essere rientrato dal Nord Italia dove risiede per motivi di studio, si era sottoposto al tampone ma, prima di conoscerne l’esito, si era recato in alcuni negozi, uscendo quindi dalla propria abitazione.

I titolari dei negozi, dopo aver scoperto che lo studente era positivo ma asintomatico, hanno avvertito l’Asp che ha segnalato il giovane alla Procura.

Adesso il ragazzo rischia un procedimento penale, nonostante per l’Asp il caso sia stato circoscritto.

Secondo il Giornale di Sicilia, infatti, il dipartimento di prevenzione ha fatto sapere che «tutte le persone che sono state in contatto con il ragazzo, il cui comportamento è stato molto superficiale, sono state rintracciate e sono in quarantena».









