Effetti tragici di una qualsivoglia separazione

Tutta la vita, dalla nascita alla morte, è un continuo distacco. A volte sono piccole distanze, altre volte più ampie e dolorose.

Il pianto è la manifestazione fisica di ciò che esso traumaticamente comporta. Consiste nell’atto di separare e del separarsi, il fatto di essere separato e il conseguente stato di ciò che è separato. È ciò che non scorre, non fluidifica, non trasmette alcunché: atrofizza, consuma, mantiene le distanze.

Svariate sono le forme di separazione. Il termine si applica in biologia, in botanica, in fotografia, in marina e in matematica, nella tecnica e in laboratorio, ma soprattutto a livello sociale: si parla, nel diritto civile, di separazione coniugale in riferimento al vincolo, sia consensuale e sia giudiziale, di separazione dei beni.

Qualsivoglia smembramento/i, sia che avvenga in natura, con lo sradicamento dall’habitat naturale, sia tra gli uomini, implica …









