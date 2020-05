Disagi nei trasporti, insorgono i sindaci di Pantelleria e Lampedusa

I disagi che vivono i cittadini di Pantelleria, Lampedusa e Linosa dovuti ai disservizi della compagnia Dat sono al centro di una denuncia fatta dai due rispettivi sindaci Vincenzo Campo e Totò Martello, che con una nota lamentano i disservizi della compagnia aerea Dat. Qui la nota:

“La compagina Dat continua a creare disservizi poiché mantiene ancora oggi un solo collegamento aereo giornaliero con capienza ridotta per Lampedusa, che fa scalo a Pantelleria, così come avveniva durante la ‘Fase 1’ dell’emergenza Covid quando lo spostamento fra i comuni era fortemente limitato. Ma ora che gli spostamenti sono più liberi, capita quasi ogni giorno che vengano lasciati a terra diversi passeggeri, anche persone che devono viaggiare per lavoro o esigenze di prima necessità. Oltretutto dal momento che alcuni posti a bordo sono riservati al personale delle Forze dell’Ordine, succede …









Leggi la notizia completa