Coronavirus, situazione stabile nel trapanese. Sempre cinque i positivi

Situazione stabile in provincia di Trapani sul fronte dell’epidemia da Coronavirus.

Sono sempre cinque i casi postivi. Uno a Castelvetrano, il paziente si trova in quarantena presso l’hotel San Paolo di Palermo.

Poi ci sono i due casi di Castelvetrano e Marsala: pazienti asintomatici rientrati rispettivamente da Verona e dalle Marche, in quarantena dal 9 maggio e in attesa di ripetere il test.

Ed ancora il caso a Calatafimi Segesta, che ha contratto il Covid-19 quando era ricoverato presso la clinica Villa Maria Eleonora, poi trasferito al Covid hospital di Partinico e infine trasferito a casa in attesa di negativizzazione.

E infine il caso della signora di Mazara del Vallo, totalmente asintomatica e che ha contratto il virus in una Rsa di Messina dove lavorava ed ora si trova in isolamento nel proprio domicilio.

L'Asp di Trapani ha attivato tutte le necessarie procedure di monitoraggio









