Coronavirus nel trapanese, situazione stabile al 30 maggio

L’ASP di Trapani, nel consueto bollettino quotidiano inviato alla stampa, informa la cittadinanza sui casi di coronavirus aggiornati a sabato 30 maggio.

Totale casi attuali positivi 5 (al netto di decessi e guarigioni) così distribuiti:

Castelvetrano 2; Calatafimi-Segesta 1; Marsala 1; Mazara del Vallo 1.

– caso Castelvetrano: il paziente si trova in Covid hotel San Paolo a Palermo

– casi Castelvetrano/ Marsala: si tratta di 2 casi importati, pazienti asintomatici di rientro rispettivamente da Verona e dalle Marche, in quarantena dal 9 maggio (data dei rispettivi rientri) – ripeteranno i test non prima di 7 giorni

– caso Calatafimi Segesta: il paziente era ricoverato a Villa Maria Eleonora dove ha contratto la malattia durante il ricovero, successivamente è stato trasferito in Covid hospital a Partinico e infine trasferito al domicilio in attesa di completa negativizzazione

– caso Mazara del Vallo: si tratta di soggetto totalmente asintomatico risultato positivo fuori provincia e posto in isolamento per …









Leggi la notizia completa