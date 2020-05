Coronavirus, monitoraggio Fase 2 è incoraggiante. Speranza: “Ok a riapertura Regioni” 

Il trend della fase 2 con le nuove riaperture è molto positivo. Il monitoraggio condotto da Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità fatto valutando le ripresa delle attività commerciali dal 18 maggio, è molto incoraggiante.

Monitoraggio Ministero e Istituto Superiore di Sanità – Al momento in Italia nessuna situazione critica relativa all’epidemia di Covid-19. È questo in sintesi il risultato del monitoraggio degli indicatori per la cosiddetta Fase 2 tra il 18 e il 24 maggio. L’incidenza settimanale rimane molto eterogenea nel territorio nazionale. In alcune Regioni il numero di casi è ancora elevato denotando una situazione complessa ma in fase di controllo. In altre il numero di casi è molto limitato. “Si raccomanda cautela specialmente nel momento in cui dovesse aumentare il movimento di persone sul territorio nazionale”. Pressochè in tutte le Regioni gli indici di trasmissibilità Rt sono al di sotto di 1 e il trend dei …









