Contagi, Sicilia “promossa”: vicino il via libera ai turisti La RepubblicaSicilia: 2 casi su quasi 3.500 tamponi | lasiciliaweb lasiciliaweb | Notizie di SiciliaCoronavirus, situazione stabile in Sicilia: oggi soltanto 2 positivi su 3.463 tamponi e nessun morto, i DATI città per città Stretto webCoronavirus: in Sicilia situazione stabile, nessun decesso – Sicilia Agenzia ANSACoronavirus in Sicilia, Catania scende sotto quota 500 La SiciliaVisualizza la copertura completa su Google News









Leggi la notizia completa