Commemorazione del 48° anniversario della strage di Peteano [Fotogallery]

La cerimonia, quest’anno, si è svolta in forma contenuta, in ottemperanza alla normativa anti contagio per l’epidemia covid-19.Ieri 29 maggio 2020, alle 10.00, con quarantotto ore di anticipo rispetto al giorno ricorrenza del triste episodio, in località Peteano del comune di Sagrado (GO), alla presenza del Prefetto di Gorizia dott. Massimo MARCHESIELLO, del Generale di Brigata Antonio FRASSINETTO, Comandante della Legione Carabinieri F.V.G., con sede in Udine, del Comandante Provinciale Carabinieri di Gorizia Col. Alessandro CARBONI e dei Sindaci di Sagrado e Savogna d’ Isonzo, è stato commemorato il 48° anniversario della strage in cui persero la vita il Brigadiere Antonio FERRARO, il Carabiniere Donato POVEROMO ed il Carabiniere Franco DONGIOVANNI.

Ciò nonostante la commemorazione di un così tragico e segnante evento ha mantenuto il suo toccante significato unito al sentimento di profonda commozione, se possibile ancora enfatizzati dalla particolare atmosfera dovuta …









Leggi la notizia completa