Chiese i danni ai giornalisti Criscenti e Pipitone. Perde la causa l’ex deputato Regina

Ha sconfitto il Covid, ma ha perso in Tribunale. L’ex deputato Francesco Regina, dell’Udc, alcamese, è stato il primo paziente colpito dal coronavirus in provincia di Trapani. Regina è funzionario dell’Asp.

Per fortuna, ha vinto la sua battaglia contro la malattia, ma deve soccombere davanti ai due giornalisti Giuseppe Pipitone e Gianfranco Criscenti, che lui aveva trascinato in tribunale.

In primo grado i due giornalisti erano stati condannato al risarcimento danni nei confronti di Regina, ma in appello il giudizio è stato ribaltato, e il giudice ha riconosciuto la bontà del comportamento dei giornalisti e del loro diritto di critica.

Tutto nasce da un articolo di ben dieci anni, ai tempi in cui Regina era deputato regionale, del quindicinale L’Isola, che pubblicò un articolo sui rapporti tra Regina e Giuseppe Grigoli, il socio di Messina Denaro, allora potente re dei supermercati in Sicilia Occidentale. In pratica …









