Campobello. Rompe gli indugi e si candida a sindaco della città, il consigliere comunale di opposizione avvocato Gaspare Passanante

Dopo l’esperienza di consigliere comunale di opposizione l’avv. Gaspare Passanante scende in campo e si candida a sindaco ufficializzando il suo impegno al servizio della comunità campobellese

Col sostegno del movimento popolare “insieme per Campobello” intende promuovere “un percorso di svolta e ricostruzione economica , sociale, morale, culturale e politica del paese umiliato da un’amministrazione inefficiente e orientata verso l’abbandono ed il declino e restituire alla comunità il ruolo che le compete in una logica di comune concertazione e cooperazione.

Un progetto per una Campobello solidale, democratica, sostenibile, innovativa e capace di guardare al futuro con determinazione, nel quale tutte le spinte propulsive dal basso che negli ultimi anni sono state soffocate possano ritrovare un nuovo protagonismo.

Un progetto di rinascita, basato sui punti fondamentali per uno sviluppo culturale, economico e sociale, secondo i criteri …









