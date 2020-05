Calcio, Trapani: tra deferimenti e nuovi arrivi 

Nuovi ingressi in casa granata. Gaetano Cutrufo dovrebbe far parte della dirigenza del Trapani calcio. Lo ha annunciato Fabio Petroni nel corso del consiglio di amministrazione.

Frattanto, i legali del Trapani Calcio hanno depositato una istanza al Tribunale di Trapani per anticipare l’udienza, fissata per il 17 giugno, sul reclamo della vicenda fideiussioni.

E in merito al deferimento di due componenti del Consiglio di amministrazione, ecco la nota della società granata.

“Come dichiarato dal Presidente del Consiglio d’Amministrazione Giuseppe Pace e dal Presidente del Collegio Sindacale Giacomo Croce agli organi competenti, il Trapani calcio ha provveduto entro il termine del 16 marzo al pagamento degli emolumenti di tutti i tesserati per le mensilità di gennaio e febbraio per una quota parte di € 498.454,18 su un totale di € 634.762,00. Relativamente alla parte residua si è provveduto al pagamento con valuta 17 marzo dell’ulteriore …









Leggi la notizia completa