Bertolaso a Trapani, alla faccia della sicurezza. Proprio per studiare il “turismo sicuro” … 

Diventa sempre più singolare la vicenda di Guido Bertolaso. L’ex capo della Protezione Civile è a Trapani, dove ha una barca, nonostante in questo momento il passaggio tra Regioni sia vietato se non per casi eccezionali. Non solo, Bertolaso, che ha avuto il Covid, dovrebbe stare in quarantena, e invece ha incontrato il presidente Musumeci.

Musumeci gli aveva proposto di prendere il posto dell’arrestato Candela, nel coordinamento dell’emergenza Covid in Sicilia (forte dei successi in Lombardia, evidentemnte …), ma Bertolaso ha rifiutato. Ecco allora la seconda proposta, irresitibile: consulente della Regione per il turismo sicuro in Sicilia. E questa volta ha detto si.

Ecco la ricostruzione de La Sicilia:

L’invito da Musumeci, Bertolaso l’ha ricevuto il 20 maggio (l’ha pubblicato sul proprio profilo Fb): una settimana dopo è sbarcato a Palermo, per un colloquio col presidente e l’assessore alla Salute, Ruggero Razza. Doveva …









Leggi la notizia completa