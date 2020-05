Vita. In pagamento gli abbonamenti per il trasporto extraurbano degli studenti pendolari

Vita. Sono in pagamento i rimborsi degli abbonamenti per il trasporto extraurbano degli studenti pendolari della Scuola secondaria di II grado che frequentano gli Istituti di istruzione superiore nei centri vicini.

Il rimborso pari a 4456,59 euro, preso atto dei costi ufficiali degli abbonamenti mensili (AST e AUTOSERVIZI TARANTOLA BUS), ossia 102,70 euro per la tratta Vita – Trapani; 51,50 euro per la tratta Vita – Salemi; 93,80 euro per la tratta Vita – Partanna; 57,30 euro per la tratta Vita – Calatafimi Segesta; 90,80 EURO per la tratta Vita – Alcamo; 112,30 erup per la tratta Vita – Castelvetrano; 90,80 euro per la tratta Vita – Santa Ninfa; fanno riferimento all’anno scolastico 2019/2020.

Un aiuto concreto che si sostanzia nel mettere liquidità nelle tasche dei cittadini in un periodo economicamente difficile quale è l’attuale, condizionato dall’epidemia che ha bloccato molte attività produttive e commerciali.

Valentina Mirto









Leggi la notizia completa