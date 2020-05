Via libera della Prefettura al Progetto “Scuole Sicure” a Mazara

l Comitato provinciale dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica ha approvato il progetto “Scuole Sicure 2020/2021” del Comune di Mazara del Vallo, che sarà finanziato con circa 30mila euro dal Ministero dell’Interno per la prevenzione ed il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli Istituti Scolastici.

Nel corso della riunione del Comitato, con il coordinamento del Prefetto e la partecipazione dei comuni di Mazara e Alcamo, destinatari dei finanziamenti, e del dirigente della Zona Telecomunicazioni “Sicilia Occidentale” di Palermo, il progetto del Comune di Mazara del Vallo è stato ritenuto meritevole di accoglimento con una lieve rimodulazione tecnica in fase di esecuzione che riguarderà i sistemi di connessione degli impianti di videosorveglianza con le centrali operative, con il soddisfacimento dei requisiti previsti dalla direttiva ministeriale in vigore.

Il progetto del Comune elaborato in collaborazione tra i Servizi Sociali ed …









Leggi la notizia completa