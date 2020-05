Sicilia, sequestrate 443 mascherine non sicure in un negozio di articoli per la casa

Ancora un sequestro di mascherine non sicure ad opera della guardia di Finanza in Sicilia. Sono 443 quelle sequestrate dalle fiamme gialle in un negozio per articoli della casa di Palermo. Qui i dettagli nel comunicato dei finanzieri:

Nei giorni scorsi i Finanzieri del 2^ Nucleo Operativo Metropolitano, durante un servizio di controllo del territorio teso a garantire l’osservanza della normativa in materia di prezzi e sicurezza prodotti connesso alla grave emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno sottoposto a sequestro amministrativo, presso un negozio di articoli per la casa ubicato in Palermo – quartiere “Pallavicino” – 443 mascherine chirurgiche monouso, poste in vendita in violazione delle norme riportate nel Codice del consumo.

In particolare, le Fiamme Gialle sono intervenute a seguito di segnalazioni di privati cittadini al numero di pubblica utilità 117, concernenti la vendita di dispositivi di protezione individuale non a norma. Il tempestivo intervento dei militari consentiva …









Leggi la notizia completa