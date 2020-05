Salemi. Il Comune ricerca la figura di un medico competente a cui affidare l’incarico per le visite mediche di 33 lavoratori da impiegare nei cantieri regionali di lavoro: “Sistemazione del Parco delle Rimembranze” e “Sistemazione e Manutenzione Straordinaria carreggiate delle: Strada Comunale Passaggio dei Mille e Strada Vicinale Cadduzzaro”.

Possono presentare domanda di partecipazione alla manifestazione d’interesse:

• Gli Enti pubblici istituzionalmente preposti all’erogazione di tali prestazioni

• Società fornitrici di medicina del lavoro;

• Professionisti regolarmente iscritti ad albi professionali per attività finalizzate a tale esercizio.

I concorrenti dovranno possedere i seguenti requisiti minimi:

1. Iscrizione all’Ordine professionale;

2. Iscrizione all’elenco dei medici competenti

3. Inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento.

La domanda dovrà essere consegnata in carta semplice, dopo aver compilato l’apposito modello (scaricabile dal sito del Comune), …









