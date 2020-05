Salemi, Giuseppe Gandolfo è il nuovo segretario del Partito Democratico 

Si è svolto nella serata di mercoledì 27 maggio il Congresso comunale del Partito Democratico di Salemi.

I lavori dell’Assemblea si sono svolti, nel rispetto delle norme previste dalla pandemia, utilizzando la piattaforma Zoom.

All’ordine del giorno, il rinnovo delle cariche del Segretario, del Presidente e, ovviamente del nuovo Direttivo del Circolo.

Un Congresso all’insegna dell’ unità.

E’ risultato eletto all’unanimità segretario del Circolo Giuseppe Gandolfo presentatore della mozione #cambiodimetodo”.

Mentre la nuova presidente è l’insegnante Pina Strada, già consigliere comunale nella passata legislatura.

Le cariche, salvo imprevisti, dureranno cinque anni.

Il nuovo Segretario si è riservato di nominare la segreteria entro breve tempo.

Gandolfo, giovane laureando in giurisprudenza, nel ringraziare il segretario uscente Giuseppe Vultaggio, per aver guidato il partito nei suoi anni più difficili, e i compagni di partito per l’ …









