Riapre il mercato settimanale di Paceco

Il Sindaco di Paceco, Giuseppe Scarcella, con propria ordinanza, ha autorizzato la riapertura del mercato settimanale in Via Leonardo Sciascia, a decorrere dal prossimo sabato 30 maggio, con orario di vendita dalle 8 alle 14.

Il provvedimento è stato emesso in osservanza del DPCM dello scorso 17 maggio e, in particolare, delle allegate “linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”, recepite dal Presidente della Regione Sicilia con ordinanza contingibile e urgente.

Il mercato settimanale, sospeso lo scorso marzo nel rispetto delle prime disposizioni in materia di prevenzione dal Coronavirus, potrà riaprire con precisi accorgimenti finalizzati a garantire il distanziamento e il contenimento del contagio.

È stata predisposta e condivisa con il Comandante della Polizia Municipale e il Responsabile della Protezione Civile, una soluzione gestionale con la quale sono state previste idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi …









