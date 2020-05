Processo Scrigno, rigettata l’istanza di trasferimento ai domiciliari per Ruggirello

Nel corso dell’udienza del processo scaturito dall’operazione antimafia Scrigno, il Tribunale di Trapani, questa mattina, ha ammesso i rimanenti Enti pubblici e privati che avevano chiesto di costituirsi parte civile ad eccezione di Codici Trapani, dal momento che nel procedimento è già presente Codici Sicilia.

A seguire il Pubblico ministero della Dda ha illustrato le prove con le quali intende dimostrare la colpevolezza degli imputati. In aula sono state prodotte 864 intercettazioni e 18 sentenze penali di condanna in ambito mafioso del territorio occidentale della Sicilia per dimostrare il fenomeno criminale organizzato.

Poi è arrivato il momento dei difensori. L’avvocato Fabio Sammartano ha chiesto di rinviare l’udienza affinché si “possa studiare la corposa documentazione e consentire di meglio argomentare le eventuali eccezioni difensive”. Il processo è stato rinviato al prossimo 4 giugno. Il grande assente di oggi, per motivi di salute, è …









