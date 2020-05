Porto di Marsala: Regione, Comune e Myr sono “quasi” d’accordo per andare avanti

Regione Siciliana, sindaco di Marsala, deputati e dirigenti regionali e il progettista, sono quasi d’accordo nel trovare una soluzione utile che conduca alla realizzazione del porto di Marsala.

Bisogna, però, trovare il modo per tirarsi fuori dall’impasse causata dalla revoca alla Myr, e capire come andare avanti nel percorso di realizzazione del Marina di Marsala.

E’ quanto stabilito ieri nel corso della videoconferenza della IV Commissione Regionale Ambiente, Territorio e Mobilità presieduta da Giusy Savarino. “Bisogna stabilire quale possa essere l’iter giuridicamente più celere da seguire, per andare avanti con la realizzazione del Porto di Marsala. Aspettiamo dal dipartimento Territorio Ambiente che vengano sciolti i nodi, sia tecnici che giuridici, e così, potremo, attorno ad un tavolo tecnico stabilire come poter continuare”, così la presidente della IV Commissione, a conclusione della videoconferenza.

Alla videoconferenza hanno partecipato, …









Leggi la notizia completa