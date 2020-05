Piero Zichichi: “10 anni dal primo intervento, deciso a vincere”

Quattro anni fa, avevamo preso a cuore la storia di Piero Zichichi, un ragazzo di Santa Ninfa, che ci aveva commosso aprendo una pagina di vita che spesso viene sottovalutata, ci aveva raccontato la sua esistenza tra sorrisi e nodi allo stomaco tirando fuori una condizione patologica spesso sottovalutata.

Piero infatti sin dalla tenera età ha sofferto di obesità, una patologia che purtroppo appare in costante incremento, soprattutto Paesi occidentali. La diffusione di questo disordine ha ormai raggiunto un carattere epidemico in numerosi paesi occidentali, ma non solo.

Oggi, 29 maggio sono trascorsi 10 anni dal giorno del suo 27esimo compleanno, giorno in cui Piero ha subito il suo primo intervento chirurgico presso l’Ospedale statale Gaslini di Genova. Il primo di una lunga serie di interventi che lo vedranno costantemente combattere per riprendersi la propria vita, affrontando situazioni pesanti e spesso insopportabili.

Quello che per un bambino era









