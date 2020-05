Palmeri e Tancredi lasciano i Cinque Stelle e fondano “Attiva Sicilia”

Potevano dimettersi, ma la poltrona non si molla mai. Dovevano cambiare la politica, e invece ripetono schemi già visti. I due parlamentari regionali eletti nel collegio di Trapani per il Movimento Cinque Stelle, Valentina Palmeri e Sergio Tancredi, lasciano con alcuni colleghi il partito e ne fondano uno tutto loro, Attiva Sicilia.

Ecco il loro “manifesto”:

Del programma del Movimento 5 stelle all’ARS poco o niente ad oggi è stato fatto, non sono state date risposte ai cittadini. L’appiattimento sul PD non ha pagato ma da oggi esiste un’alternativa per onorare l’impegno preso con chi ha riposto in noi fiducia.

Il Movimento 5 stelle all’ARS è passato da movimento di popolo, vicino alla gente, a qualcosa che somiglia più ad un partito di palazzo che cala le strategie nazionali a spese dei siciliani.

Il movimento 5 stelle all’Ars ha perso di vista la propria funzione originaria: rappresentare i cittadini …









Leggi la notizia completa