Nessun caso di coronavirus a San Vito Lo Capo. I dati in Sicilia 

Non c’è nessun caso di coronavirus a San Vito Lo Capo. Dal pomeriggio circolano con insistenza voci su un soggetto positivo al Covid nella città di San Vito Lo Capo, ma l’Azienda Sanitaria Provinciale smentisce: ” A noi non risulta nulla” dicono a Tp24. I casi in provincia rimangono pertanto 5, tutti di “importazione” (hanno preso il contagio altrove).

Per il resto, ecco i dati regionali aggiornati. Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 145.979 (+3.463 rispetto a ieri), su 125.340 persone: di queste sono risultate positive 3.440 (+2), mentre attualmente sono ancora contagiate 1.137 (-8), 2.031 sono guarite (+10) e 272 decedute (0).

Degli attuali 1.137 positivi, 74 pazienti (-6) sono ricoverati – di cui 7 in terapia intensiva (-1) – mentre 1.063 (-2) sono in isolamento domiciliare. Il prossimo aggiornamento regionale avverrà domani.









Leggi la notizia completa