Mazara: la Polizia confisca beni per un 1 milione di euro ad un pregiudicato

Nella giornata di ieri, Agenti di Polizia della Divisione Anticrimine, unitamente a personale del Commissariato di P.S. di Mazara del Vallo hanno eseguito in quel centro un provvedimento di sequestro anticipato di beni ai fini della confisca ai sensi dell’art. 20 del D.L.vo n. 159 del 2011 (Cd. Codice Antimafia), nei confronti di INGRASSETTO Vito cl. 1974 conosciuto come Vito “Puci”, pregiudicato di Mazara del Vallo.

Il Provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Trapani su Proposta del Questore di Trapani, avanzata per l’applicazione della misura di prevenzione personale della Sorveglianza Speciale della P.S. a conclusione di analisi condotte dalla Divisione Anticrimine su pregresse acquisizioni degli organi di polizia giudiziaria ed all’esito delle indagini societarie e patrimoniali svolte da personale specializzato della medesima articolazione.

L’INGRASSETTO Vito è stato proposto dall’autorità di P.S. per tali misure di …









