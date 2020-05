Mazara, iniziata la pulizia delle spiagge di Tonnarella e San Vito

Iniziate le operazioni di pulizia straordinaria della spiaggia di Tonnarella, a Mazara del Vallo, inclusa la rimozione della sabbia sulla carreggiata, affidati all’impresa Ecologica Service di Marsala e che si concluderanno con la disinfestazione di tutto il litorale.

Le attività proseguiranno anche sul tratto di spiaggia San Vito e saranno completati entro il 6 giugno, data prevista per l’apertura della stagione balneare, così come stabilito dal Governo regionale. E’ stato già messo in sicurezza il trattato di strada crollato all’altezza tra la via Anno Santo e la via della Resistenza.

Consegnato un Ecografo di ultima generazione all’ospedale “Abele Ajello” di Mazara del Vallo, grazie alla raccolta fondi, promossa dall’amministrazione comunale, per fronteggiare l’emergenza sanitaria Covid-19. “Grazie a coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto, l’ospedale da oggi è dotato di una nuova …









