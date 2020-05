Mazara, Giorgio Randazzo: “Abbiamo dato disponibilità all’amministrazione, nessuno ci ha risposto”

Giorgio Randazzo, consigliere comunale della Lega a Mazara del Vallo. Secondo lei l’amministrazione comunale sta affrontando bene l’emergenza Coronavirus?

Ma l’amministrazione comunale ha assunto l’atteggiamento da terzino che marca a uomo e sei in pagella. Si limita al proprio compito in base alle norme dettate dal governo e dalle linee guida delle prefetture. Mi rendo conto però che amministrare una città in questo momento per fronteggiare oltre l’emergenza sanitaria, oltre l’emergenza economica anche l’ordinaria amministrazione può essere davvero complicato. Noi per questa ragione abbiamo dato la nostra disponibilità nel condividere alcune scelte dell’amministrazione che in questi frangenti possono essere impopolari. A questo nostro appello, mi spiace dirlo, ma non ha mai risposto nessuno né tantomeno il sindaco.

Voi avete fatto una serie di proposte?

Noi ai primi di maggio …









