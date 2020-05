“Marsala riparte”, nove proposte per la stagione turistica

Positivo il primo incontro tra la task force #marsalariparte e il Comune di Marsala. Sono state presentate 9 proposte per far ripartire il turismo a Marsala post Covid 19 per la stagione estiva 2020.

Fabio Alba, Presidente dell’ Associazione Strutture Extralberghiere di Marsala, ha ringraziato pubblicamente i Presidenti delle altre 3 associazioni, per aver accetto l’invito a partecipare ad un progetto condiviso tra chi rappresenta il comparto turistico a Marsala e le Istituzioni. Mario Ottoveggio (Pro Loco 2.0 Marsala), Francesco Alagna (ASMAP Marsala), Luigi La Barbera (Sport Turismo Stagnone).

L’incontro è avvenuto con l’Assessore Baiata che si è impegnato a condividere le proposte con tutta la Giunta Comunale.



Ecco le proposte del comitato per una ripartenza della stagione turistica.

1. Campagna di promozione regionale, oggetto: Marsala città sicura – una vacanza esclusiva su Quotidiani, Radio e Social (a cura del Comune)

2. Mettere in rete chi offre servizi ai turisti con chi fa …









