Marsala, cominciati i lavori di restauro nella Chiesa di San Giuseppe

Messa in sicurezza e restauro. Questi i principali interventi cui sarà sottoposta la barocca Chiesa di San Giuseppe (XVII secolo), nel centro storico di Marsala.

I lavori, iniziati Lunedì scorso, riguarderanno prioritariamente il consolidamento statico dell’intero edificio, inclusi cupola e campanile. Successivamente, si procederà al restauro dei dipinti a parete e degli affreschi del tetto che raffigurano la vita di San Giuseppe. Chiusa da oltre 15 anni perché inagibile (ultima messa officiata da Padre Ponte nel 2004), la proprietaria Curia Vescovile ne progettò il restauro, poi oggetto di un finanziamento con fondi ex Pac. “Dopo la riapertura dei cantieri l’Impresa ha iniziato i lavori, afferma il sindaco Alberto Di Girolamo. Nell’ultimo sopralluogo con il vescovo Domenico Mogavero, progettisti e tecnici responsabili, ho avuto rassicurazioni che saranno recuperati questi mesi di stop forzato per restituire al più presto la Chiesa ai fedeli, ai …









