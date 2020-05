Marsala “bella fitusa”, i rifiuti abbandonati al Monumento ai Mille. La denuncia del sindaco

Il Monumento ai Mille di Marsala è una terrazza per chi vuole affacciarsi al mare, ma è, soprattutto, lo ricordiamo, il monumento che ricorda l’inizio della spedizione e del percorso che porterà all’Unità d’Italia.

Purtroppo, però, alcuni che lo frequentano hanno totalmente dimenticato il fatto che sia un monumento e comunque un luogo pubblico da rispettare. Il risultato di questa “dimenticanza”? Cartacce, bottigliette di plastica, lattine, bottiglie di birra, cartoni di pizza, e tanto altro. Tutto questo si trova abbandonato a toccare ai nomi dei mille garibaldini. Il video qui sotto e il commento pubblicato dal sindaco di Marsala dicono tutto:

“Di fronte a tanta inciviltà non ci sono commenti ma una sola parola: vergogna! Prima o poi le forze dell’ordine scopriranno chi è capace di compiere gesti del genere, senza rispetto per la città intera”.









