Marsala, 50enne picchia la compagna invitandola a prostituirsi per  “portare soldi a casa”

Invitando la sua convivente a prostituirsi e a portare così “soldi a casa”, l’avrebbe più volte picchiata con estrema violenza, minacciata e insultata. In un’occasione, in seguito a tali brutalità, al Pronto soccorso dell’ospedale di Marsala, alla donna, S.P., 37 anni, originaria di Palermo, i medici hanno assegnato il “codice rosso”.

Per l’uomo, P.U., 50 anni, la Procura di Marsala ha chiesto e ottenuto il giudizio immediato. Il gip ha fissato l’avvio del processo per il prossimo 8 settembre. I fatti contestati sono abbastanza recenti. Vanno dallo scorso 4 marzo all’8 aprile. Un arco di tempo nel quale P.U., secondo l’accusa, in varie occasioni, avrebbe picchiato, minacciato e pesantemente insultato la donna.

Chiedendo denaro, l’avrebbe prima schiaffeggiata e gettata a terra. Poi, le avrebbe tirato i capelli e …









