MAGO, SFRUTTANDO LA FRAGILITA’ DI PERSONE ANZIANE PROMETTEVA DI TOGLIERE IL MALOCCHIO

ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE NEI CONFRONTI DI 3 PERSONE INDAGATE PER ASSOCIAZIONE A DELINQUERE FINALIZZATA ALLA TRUFFA AGGRAVATA,
ALL’AUTORICICLAGGIO ED AL REIMPIEGO DI DENARO DI PROVENIZENZA ILLECITA.
SEDICENTE MAGO SFRUTTANDO LA FRAGILITA’ DI PERSONE ANZIANE PROMETTEVA, IN CAMBIO DI SOLDI,
DI TOGLIERE IL MALOCCHIO, COMUNICARE CON I DEFUNTI ED EFFETTUARE ESORCISMI.
Operazione “THE MAGICIANS”
ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE NEI CONFRONTI DI 3 PERSONE INDAGATE PER ASSOCIAZIONE A DELINQUERE FINALIZZATA ALLA TRUFFA AGGRAVATA, ALL’AUTORICICLAGGIO ED AL REIMPIEGO DI DENARO DI PROVENIZENZA ILLECITA.
SEDICENTE MAGO SFRUTTANDO LA FRAGILITA’ DI PERSONE ANZIANE PROMETTEVA, IN CAMBIO DI SOLDI, DI TOGLIERE IL MALOCCHIO, COMUNICARE CON I DEFUNTI ED EFFETTUARE ESORCISMI.
I Finanzieri del Comando Provinciale di Lodi, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lodi, stanno eseguendo numerose perquisizioni ed un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal G.I.P. del citato Tribunale, …