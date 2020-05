GUARDIA DI FINANZA ANCONA OPERAZIONE CAPORALATO “GLOBAL PAY”

GUARDIA DI FINANZA ANCONA





OPERAZIONE “GLOBAL PAY”



MAXI FRODE NELLA CANTIERISTICA NAVALE

DENUNCIATE DICIANNOVE PERSONE PER REATI FISCALI E CAPORALATO

COINVOLTE 16 SOCIETA’ IN SEI REGIONI.

FALSE FATTURE PER QUINDICI MILIONI DI EURO

I FINANZIERI DEL NUCLEO DI POLIZIA ECONOMICO FINANZIARIA DI ANCONA, CON IL COORDINAMENTO DELLA LOCALE PROCURA DELLA REPUBBLICA, HANNO PORTATO A TERMINE NELLE SCORSE SETTIMANE UN’ARTICOLATA INDAGINE NEL SETTORE DEI SUBAPPALTI PER LA CANTIERISTICA NAVALE, CHE HA VISTO IL COINVOLGIMENTO DI SEDICI SOCIETA’ CON SEDE NELLE MARCHE, CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, FRIULI VENEZIA GIULIA E VENETO, CON ALLE DIPENDENZE 416 OPERAI DI CUI 146 IMPIEGATI NEL CAPOLUOGO DORICO.

TUTTE LE IMPRESE, GESTITE DA AMMINISTRATORI SIA ITALIANI CHE BENGALESI, LAVORAVANO ALL’INTERNO DELLO STABILIMENTO DELLA PIU’ IMPORTANTE SOCIETA’ DI COSTRUZIONI NAVALI DI ANCONA – RISULTATA ESSERE ESTRANEA AI FATTI.

LA COMPLESSA ATTIVITÀ INVESTIGATIVA, SVOLTA DALLE FIAMME GIALLE IN COLLABORAZIONE CON …









