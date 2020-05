Gibellina. Da lunedì riprende il mercatino settimanale

Gibellina. Da lunedì 1 giugno è stata disposta la riapertura del mercatino settimanale, per tutti gli operatori del settore alimentare e non alimentare, dopo lo stop dovuto all’emergenza Covid-19.

A tal proposito per garantire il normale svolgimento delle attività, nel rispetto delle norme di sicurezza, l’Amministrazione ha ritenuto necessario chiudere al transito veicolare Viale Empedocle, all’intersezione con il Viale F. De Roberto, il Viale Belice, all’intersezione con il Viale Salvo D’Acquisto (lasciando libero il Viale Salvo D’Acquisto) e prima dell’accesso alla ex lattoneria F.lli Randazzo, la Via Aldo Moro all’intersezione con il Viale Indipendenza Siciliana.

Sarà compito dell’Ufficio tecnico installare le transenne e della relativa segnaletica. Gli Agenti di Polizia Stradale invece vigileranno sul rispetto della presente ordinanza. Gli eventuali trasgressori saranno puniti a norma di legge.

Valentina Mirto









