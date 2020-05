Disabilità, in Sicilia un corso di formazione online su Teleriabilitazione e Teleassistenza

Si terrà sabato 30 maggio e coinvolgerà ben 500 professionisti impegnati nella riabilitazione per le persone con disabilità, il primo corso di formazione online in Sicilia su Teleriabilitazione e Teleassistenza.

A finanziarlo è il Consorzio Siciliano di Riabilitazione, ente senza fini di lucro che eroga prestazioni riabilitative in convenzione con la Regione, in 19 Centri di riabilitazione presenti in sei province della Sicilia. Il CSR ha avviato in queste settimane una collaborazione con il Consorzio Universitario Humanitas di Roma, proprio per venire incontro alle nuove esigenze dettate dal Coronavirus.

“L’isolamento domiciliare imposto dall’emergenza sanitaria che stiamo vivendo è stato durissimo per tutti, ma lo è molto di più per le persone fragili che hanno dovuto interrompere il percorso riabilitativo e che si sono trovate ancora più sole. A loro non abbiamo mai smesso di pensare. Ci auguriamo di poter riaprire i nostri Centri al più …









