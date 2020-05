Della morte del teatro e altre follie

Di Katia Regina

Fa un certo effetto leggere che le discoteche potranno riaprire ma con il divieto, per gli avventori, di ballare. Certo fa meno effetto rispetto al divieto di annegare se vai al mare.

Provo ad immaginare gli addetti alla security delle discoteche che sgridano chi batte il tempo con il piede e muove le braccia istintivamente a tempo di musica… niente non riesco ad immaginare questa scena. Quella del bagnino che si limita a controllare, a distanza di sicurezza, il movimento del torace di chi sta rischiando di morire, neppure ci provo ad immaginare una simile scena, horror puro.

A proposito di horror, i teatri apriranno per ultimi, come i cinema, i luoghi che più di altri possono fare rispettare le regole del distanziamento di sicurezza, non chiamiamolo sociale, per favore, dicevo quei luoghi che possono avere dei posti assegnati e ben distanziati, che per …









