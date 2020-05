Deferimento Trapani calcio, la società granata chiarisce la sua posizione

In merito alle notizie relative al deferimento del Trapani Calcio per la mancata corresponsione degli emolumenti dei tesserati relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2020 si intende precisare quanto segue:

Come dichiarato dal Presidente del Consiglio d’Amministrazione Giuseppe Pace e dal Presidente del Collegio Sindacale Giacomo Croce agli organi competenti, il Trapani calcio ha provveduto entro il termine del 16 marzo al pagamento degli emolumenti di tutti i tesserati per le mensilità di gennaio e febbraio per una quota parte di € 498.454,18 su un totale di € 634.762,00.

Relativamente alla parte residua si è provveduto al pagamento con valuta 17 marzo dell’ulteriore importo di € 104.019,14, comunicando agli organi competenti che il saldo residuo di € 32.288,68, relativo a 4 tesserati su 54, sarebbe stato corrisposto seguendo le previsioni del Decreto Cura Italia.

Ciò è avvenuto esclusivamente a causa dell’emergenza COVID, che ha duramente colpito non solo l& …









