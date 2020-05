Cosenza. Badante romena prende in ostaggio un anziano: Immobilizzata ed arrestata dopo una lunga trattativa

Nella tarda serata di ieri, una romena di 50 anni, in evidente stato di agitazione, si è barricata in un’abitazione sita in via degli Ulivi di Santa Maria del Cedro (CS), ove in qualità di badante si prende cura di un 88enne del luogo.

Armata di coltello ed imbracciato un fucile calibro 12, regolarmente detenuto dall’uomo e poi risultato con il colpo in canna, ha ripetutamente minacciato di uccidere l’anziano e chiunque si fosse avvicinato all’abitazione, annunciando anche di voler compiere gesti autolesionistici, senza riuscire ad indicare i reali motivi alla base della sua azione.

Trattandosi di una situazione operativa di elevato rischio, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Scalea e della Stazione di Santa Maria del Cedro, immediatamente intervenuti a seguito di segnalazione al 112, hanno proceduto a circoscrivere l’area interessata con l’allontanamento di residenti e curiosi, …









Leggi la notizia completa