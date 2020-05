Coronavirus, i dati in provincia di Trapani: sempre cinque malati 

Sono sempre cinque i malati di coronavirus in provincia di Trapani. Lo comunica l’Azienda Sanitaria Provinciale.

I cinque casi sono a Castelvetrano e Marsala, a Calatafimi e a Mazara. Al Covid hotel, il San Paolo palace di Palermo, c’è il pizzaiolo di Castelvetrano che aspetta l’ultimo tampone per uscire. A Castelvetrano e Marsala ci sono a casa due asintomatici che sono tornati in Sicilia da Verona e dalle Marche, e che sono in quarantena dal 9 Maggio.

A Calatafimi c’è un uomo che ha preso il coronavirus a Villa Maria Eleonora a Palermo, è stato trasferito al Covid – hospital di Partinico, e ora che sta meglio è tornato a casa. La signora di Mazara, totalmente asintomatica, ha contratto il virus nella Rsa di Messina dove lavorava ed è a casa in quarantena.









