Chiarimenti sulle modalità di versamento della prima rata IMU scadente il 16 giugno 2020

Si avvisano i contribuenti, soggetti passivi dell’imposta municipale propria (IMU), che, a seguito

dell’abolizione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) e della nuova disciplina dell’IMU, intervenute

con l’entrata in vigore della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nelle more dell’approvazione del

regolamento previsto dall’art. 1, comma 779 ed ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 762,

della sopracitata norma, le aliquote da applicare per calcolare l’IMU da versare per la prima rata

scadente il 16 giugno 2020 sono le seguenti (nel link pdf i dettagli): https://primapaginasicilia.it/images/2020/05/avviso-CHIARIMENTI-SULLE-MODALITA-DI-VERSAMENTO-DELLA-PRIMA-RATA-IMU-SCADENTE-IL-16-GIUGNO-2020-1.pdf









