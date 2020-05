“Bellezza incontaminata”. Il video per rilanciare Trapani

Bellezze naturalistiche, storia, arte e tradizione, tutte racchiuse in un video per il rilancio di Trapani. Un rilancio che coniuga, però, un altro fattore importante: la sicurezza di un intero territorio diventato Covid free.

Questa mattina la presentazione del video al Comune, alla presenza del sindaco Giacomo Tranchida, dell’assessore Rosalia D’Alì e del prefetto Tommaso Ricciardi. Il messaggio è chiaro: Trapani oltre ad essere bella è anche sicura.





E per rendere ancora più appetibile il territorio il Comune ha siglato una convenzione con Federalberghi che offre vantaggi ai visitatori: una notte gratis, nelle strutture ricettive, per un soggiorno di tre giorni. Due notte gratis per un soggiorno di sei giorni. Tre notti gratis per un soggiorno di 14 giorni. Un motivo in più per scegliere Trapani come meta per le vacanze estive. Ai nostri microfoni, il sindaco Tranchida parla di questa iniziativa.





